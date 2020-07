Pierluigi Diaco annuncia un grande ritorno a Io e Te (Di martedì 28 luglio 2020) Pierluigi Diaco continua la conduzione di Io e Te. Il conduttore è uno dei più seguiti, e probabilmente anche contestati, del web. Il suo atteggiamento di fronte ad alcuni dei suoi ospiti non è piaciuto ai fan della trasmissione Rai. Ora però c’è un gradito ritorno per tutti gli spettatori del programma e ad annunciarlo è stato proprio Diaco. Il ritorno di Ugo Il cagnolino Ugo, evidenza dell’interessa del programma per la causa degli animali, si è assentato per un po’ di tempo dalla trasmissione. A rivelarlo era stato lo stesso Diaco che aveva spiegato che il cagnolino non sarebbe più stato in studio con loro durante le dirette. Un modo per non stancarlo troppo, ma nessuno cambiamento per ... Leggi su thesocialpost

LaMammaN1 : - idiseredati : Finalmente io di Pierluigi Diaco. #ReazioneACatena - infoitcultura : Io e Te, Enzo Paolo Turchi punge Pierluigi Diaco: “Sei tremendo” - infoitcultura : Pierluigi Diaco attacca ‘mamma’ Rai ad Io e Te: ”Mi fanno ridere” - infoitcultura : Katia Ricciarelli, gag con Pierluigi Diaco a Io e Te: “Mi soffoco” -