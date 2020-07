Piccolo Teatro, il sindaco Sala: "Valutare altre candidature per la direzione" (Di martedì 28 luglio 2020) Milano, 28 luglio 2020 - Il nuovo direttore del Piccolo Teatro di Milano, dopo Sergio Escobar? Decisione rinviata a data da destinarsi. Ed è lo stesso sindaco di Milano Beppe Sala a cristalizzare ... Leggi su ilgiorno

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - "Ringraziando il Cda per il lavoro ad oggi fatto, ritengo sia opportuno un approfondimento ulteriore delle candidature e dei progetti presentati, possibilmente anche consider ...