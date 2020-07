Piacenza, vittima carabinieri: “Montella aggredì mia mamma e mi schiaffeggiò” (Di martedì 28 luglio 2020) Piacenza, 28 lug. (Adnkronos) – Quando tre dei carabinieri della Levante, ora in carcere, sono entrati in casa sua per perquisirlo in cerca della droga, lo hanno schiaffeggiato. Il più aggressivo, spiega all’Adnkronos, era Giuseppe Montella: è stato lui ad aggredire sua madre, strattonandola. “Li stai facendo stare male tu, i tuoi”, gli diceva invece l’appuntato dei carabinieri. In caserma, poi, gli hanno negato l’acqua e zucchero che aveva chiesto. E questa la denuncia di una delle quattro persone che, secondo la procura di Piacenza, nei sei mesi delle indagini sono state arrestate illegalmente dai . E’ lui il primo dei quattro a parlare di quanto accaduto quando si è trovato a fare i conti con ‘Peppe’ Montella e i suoi colleghi. ... Leggi su calcioweb.eu

