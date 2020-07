Piacenza, una vittima dei carabinieri sporge querela (Di martedì 28 luglio 2020) Mentre il gip eseguiva ieri gli ultimi interrogatori di garanzia (tra cui quello del maggiore Stefano Bezzeccheri, ex comandante della Compagnia di Piacenza), sul sito di Dagospia è apparsa la testimonianza della donna trans che ha rivelato i particolari di alcuni supposti festini a base di droga e «sesso animale» che sarebbero stati organizzati da certi carabinieri della caserma Levante (e non solo, secondo la trans). Ma ieri soprattutto sono trapelati i particolari della denuncia di una delle vittime dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

