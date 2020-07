Piacenza, l’ex comandante della caserma Levante non risponde al Gip: “In 30 anni mai una sanzione” (Di martedì 28 luglio 2020) Piacenza. Il maresciallo Marco Orlando, ex comandante della caserma Levante di via Caccialupo, finita al centro dell’operazione Odysseus, si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip di Piacenza. Ai giornalisti fuori il tribunale ha detto: “Non ho mai avuto una sanzione disciplinare in 30 anni. Come posso stare?”. Ascoltata anche la compagna di uno dei militari arrestati finita ai domiciliari. Si è avvalso della facoltà di rispondere al Gip di Piacenza il maresciallo Marco Orlando, ex comandante della caserma ... Leggi su limemagazine.eu

TIllfingers : RT @SnbStefanynico: Il #reato di #tortura impedisce agli agenti di fare il proprio lavoro #GiorgiaMeloni 12luglio 2018 L'avvocato del #car… - MakeDavero : RT @Satiraptus: L'avvocato del #carabiniere #Montella è l'ex candidato sindaco di #ForzaNuova a #Piacenza. Come se l'avvocato di Riina fos… - Luca80093108 : RT @Satiraptus: L'avvocato del #carabiniere #Montella è l'ex candidato sindaco di #ForzaNuova a #Piacenza. Come se l'avvocato di Riina fos… - RaRobyscorpione : RT @Satiraptus: L'avvocato del #carabiniere #Montella è l'ex candidato sindaco di #ForzaNuova a #Piacenza. Come se l'avvocato di Riina fos… - Che22peace71 : RT @Satiraptus: L'avvocato del #carabiniere #Montella è l'ex candidato sindaco di #ForzaNuova a #Piacenza. Come se l'avvocato di Riina fos… -