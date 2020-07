Piacenza, il nuovo comandante della caserma Levante: «Non guarderò alla statistica degli arresti» (Di martedì 28 luglio 2020) Nel tentativo di ripulire la reputazione dell’Arma dei carabinieri Piacenza dopo lo scandalo della caserma Levante il comando provinciale è stato azzerato. In questo frangente è stato nominato un nuovo comandante, Paolo Abrate, che ha tutta l’intenzione di «riguadagnare la fiducia della gente» partendo da un nuovo criterio di valutazione: gli arresti non conteranno più. Sarà compito di Abrate e dei nuovi ufficiali arrivati a Piacenza – i nuovi capi del Nucleo investigativo, Lorenzo Provenzano, e del Reparto operativo, Alfredo Beveroni – risollevare l’opinione dei cittadini e la fiducia nell’Arma. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

MediasetTgcom24 : Cc arrestati Piacenza, nuovo comandante: ora guadagnare fiducia #piacenza - TizianaFerrario : dopo il caso Cucchi questo nuovo orrore di Piacenza segna gravemente la Vs immagine.L'Arma ha bisogno di non proteg… - giornalettismo : Il nuovo comandante della caserma dei #carabinieripiacenza punta tutto sul recupero della fiducia dei cittadini ab… - presanellarete : RT @LaStampa: Carabinieri Piacenza, il legale di Montella in una foto con fucile e manganello. Il nuovo comandante: riguadagnare fiducia ht… - 007Vincentxxx : RT @fanpage: Il nuovo comandante carabinieri a Piacenza: riguadagnare fiducia -