Perché Conte chiederà la proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre? Cosa cambierà? (Di martedì 28 luglio 2020) Il governo è intenzionato a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre. Il premier Giuseppe Conte interverrà questo pomeriggio in Senato per spiegare i motivi della richiesta, prima della votazione sull'eventuale proroga. La Camera, invece, voterà mercoledì. Con la dichiarazione dello stato di emergenza, l'esecutivo e la Protezione Civile ottengono dei poteri "speciali", che gli consentono di intervenire velocemente in vari ambiti, senza passare dalle Camere, tramite l'utilizzo delle ordinanze. Una possibilità che le opposizioni vogliono scongiurare. Ad esempio, con i poteri speciali il governo può ...

