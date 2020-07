Per il governo non c'è alcuna emergenza migranti, ma intanto manda l'esercito (Di martedì 28 luglio 2020) L'invio dell'esercito in Sicilia per arginare il collasso delle strutture d'accoglienza, è la certificazione di un cortocircuito. Il crollo ideologico della maggioranza. Che da un lato schiera i militari per contrastare un rischio sanitario oltre che di ordine pubblico, dall'altro però si guarda bene dal prendere di petto l'argomento. Lo stiamo vedendo. Sui migranti nessuno, al governo, vuole sporcarsi le mani: men che meno il presidente Conte, che furbescamente preferisce starne fuori, come se la responsabilità sul controllo dei confini nazionali spettasse a qualcun altro. Il premier, preoccupato più della fuga dei consensi che della fuga dei migranti, preferisce scegliersi il campo di gioco più conveniente. Per questo lo si vede occupatissimo sulle task force ... Leggi su panorama

