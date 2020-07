"Per cosa sta usando sua madre". Querelato da Magalli, Cirillo contrattacca: la spaventosa accusa al collega (Di martedì 28 luglio 2020) I fatti vostri sono anche i nostri. Non c'è modo migliore per riassumere la querelle tra Giancarlo Magalli Magalli, Adriana Volpe e Marcello Cirillo. Un vero “scazzo” senza precendenti: volano gli stracci. E tutto finisce in tribunale, tra carte bollate e avvocati. Ma facciamo un breve rewind. Magalli e la Volpe, giusto per ricordare, avevano litigato di brutto per colpa di una battuta in diretta sull'età di Magalli (fatta dalla Volpe). Il conduttore non l' ha presa bene ed ha risposto a tono. Da quel momento tutto è precipitato con querele e un addio doloroso da parte della Volpe, che ha lasciato la Rai. Cirillo, però, che è stato per anni a “I fatti vostri” nel cast è da tempo ai ferri corti con ... Leggi su liberoquotidiano

