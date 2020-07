Pensioni, Catalfo: a lavoro per legge delega su riforma del sistema (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – Una legge delega per la riforma del sistema Pensionistico. L’ha annunciata la ministra del lavoro, Nunzia Catalfo, nella ripresa del confronto sulla riforma. In una nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociale si legge che la Ministra Nunzia Catalfo ha riaperto oggi il confronto sulla riforma del sistema Pensionistico. Durante l’incontro, la Ministra ha ribadito che Quota 100 resterà in vigore fino alla sua naturale scadenza (fine 2021) e indicato in una legge delega lo strumento per intervenire sulla revisione organica della materia. “Procederemo lungo due ... Leggi su quifinanza

MinLavoro : #Pensioni, riparte Tavolo su riforma. @CatalfoNunzia: “#Quota100 resta, legge delega per revisione organica del sis… - CislTaBr : RT @CislNazionale: Positivo incontro con #Catalfo sul tema delle #pensioni. Importante sostenere #esodati, #donne ed attivare Commissioni:… - SScavazzin : RT @CislNazionale: Positivo incontro con #Catalfo sul tema delle #pensioni. Importante sostenere #esodati, #donne ed attivare Commissioni:… - boccininocisl : RT @CislNazionale: È iniziato l’incontro con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali #Catalfo sul tema #pensioni. Per la Cisl conf… - tranellio : RT @MinLavoro: #Pensioni, riparte Tavolo su riforma. @CatalfoNunzia: “#Quota100 resta, legge delega per revisione organica del sistema ?? h… -