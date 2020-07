Pelé incorona Cristiano Ronaldo e… i brasiliani della Juventus (Di martedì 28 luglio 2020) La Juventus si è laureata campione d'Italia per la nona volta consecutiva. Tanti i complimenti giunti ai bianconeri dai più importanti esponenti del mondo del calcio. Nelle ultime ore anche da chi ha scritto pagine e pagine di storia di questo sport: Pelé. Il tre volte campione del mondo col Brasile si è congratulato con la Vecchia Signora, ma soprattutto con Cristiano Ronaldo e... i brasiliani del club.Pelé, l'elogio a CR7 e non solocaption id="attachment 997815" align="alignnone" width="555" Juventus (getty images)/captionAttraverso un messaggio pubblicato su Instagram, O Rei ha voluto mandare un caloroso elogio a tutta la Juventus ma in modo particolare all'asso portoghese e ai giocatori di nazionalità brasiliana. "Cristiano ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Pelé incorona Cristiano Ronaldo e... i brasiliani della Juventus - - rudylarossa : RT @onlyju70: O Rei #Pele che incorona RE #CR7, giocatore della #Juventus ???? Tutto meravigliosamente fantastico...?????? #Scudetto #campioni… - ema_sct : RT @onlyju70: O Rei #Pele che incorona RE #CR7, giocatore della #Juventus ???? Tutto meravigliosamente fantastico...?????? #Scudetto #campioni… - faber65c : RT @onlyju70: O Rei #Pele che incorona RE #CR7, giocatore della #Juventus ???? Tutto meravigliosamente fantastico...?????? #Scudetto #campioni… - Fabio64535537 : RT @onlyju70: O Rei #Pele che incorona RE #CR7, giocatore della #Juventus ???? Tutto meravigliosamente fantastico...?????? #Scudetto #campioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Pelé incorona Pelé incorona Cristiano Ronaldo e… i brasiliani della Juventus ItaSportPress