’Pechino Express’, Valentina Pegorer e Boss Doms raccontano com’è nato il loro amore durante il reality. E a proposito del discusso bacio con Achille Lauro a ‘Sanremo 2020’… (Di martedì 28 luglio 2020) Sono passati ormai tre anni da quando il produttore e compositore Boss Doms, alias Edoardo Manozzi, e la conduttrice Valentina Pegorer si sono conosciuti ed innamorati nel programma di RaiDue Pechino Express, al quale hanno entrambi partecipato come concorrenti. Lui, insieme ad Achille Lauro, formava la coppia dei Compositori, mentre lei insieme ad Ema Stokholma formava quella delle Clubber, che poi si è anche rivelata la coppia vincitrice della sesta edizione. Da quel momento l’amore tra i due è diventato sempre più forte e si è consolidato ulteriormente con l’arrivo della loro piccola Mina, nata un anno e mezzo fa. Intervistati dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Valentina ed Edoardo ... Leggi su isaechia

trash_italiano : Praticamente Rai 2 negli anni ha dato via X Factor, L’Isola dei Famosi e Pechino Express - trash_italiano : ?? Pechino Express passa ufficialmente a Sky e cambia nome in Pekin Express - IlContiAndrea : Il 17 settembre al via #XF2020 con Emma, Hell Raton e i ritorni di Manuel Agnelli e Mika. Per la prima volta le fas… - Novella_2000 : Ecco chi potrebbe sostituire Costantino Della Gherardesca a Pechino Express - BITCHYFit : Pechino Express: ecco il conduttore che potrebbe prendere il posto di Costantino Della Gherardesca -

Ultime Notizie dalla rete : ’Pechino Express’ Proteine ​​Antigelo Valutazione strategica del mercato da parte dei migliori giocatori con analisi dell'impatto COVID-19 Genova Gay