Pasta fredda con pesto di zucchine e feta: la ricetta (Di martedì 28 luglio 2020) La Pasta con pesto di zucchine è una ricetta cremosa, fresca e semplice da realizzare. Un primo piatto delicato e saporito pronto in pochi minuti. Scopriamo come prepararlo La Pasta con pesto di zucchine è una ricetta cremosa, fresca e delicata. Molto semplice da realizzare e pronta in pochi minuti. Il pesto di zucchine è una crema molto leggera adatta sia per condire la Pasta sia per farcire bruschette o crostini di pane. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti 350 gr Pasta corta 5 zucchine 1/2 aglio 10 gr pinoli 12 pomodorini pachino 100 gr feta parmigiano grattugiato q.b. olio evo q.b. sale ... Leggi su bloglive

