Parolacce, insulti e schiaffone: il falò è horror. Antonella Elia alza pure le mani (Di mercoledì 29 luglio 2020) Fuoco, fiamme e Parolacce al falò di Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island, il docu-reality di Canale 5: “Fai schifo, sei uno str**zo, sei un cafone”. E parte lo schiaffo. Pietro Delle Piane è un attore da reality o è il piccolo uomo della settima edizione di Temptation Island? Il dubbio è legittimo e nessuna delle due ipotesi gli dà lustro. Davanti alle telecamere, Pietro “ho un figlio”, capelli impomatati all'indietro, tipico sguardo fastidioso di chi fa la radiografia alle pelvi di una donna, umilia Antonella: “Inizia un percorso ma non concretizza, nel privato è piena di insicurezze e problematiche, resterà sempre adolescente però non si deve lamentare perché non ha un figlio, una famiglia, un ... Leggi su iltempo

