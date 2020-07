Parma-Atalanta oggi in tv: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di martedì 28 luglio 2020) Parma e Atalanta si affrontano nell’anticipo della 37° giornata di Serie A 2019/2020. Gara importante per gli uomini di Gasperini, che nonostante abbiano già blindato la qualificazione alla prossima Champions League, ambiscono ad uno storico secondo posto e vogliono giocarsi il tutto per tutto all’ultima giornata contro l’Inter. I padroni di casa non hanno invece più nulla da chiedere al campionato ma cercheranno comunque di vendicare la pesante sconfitto dell’andata. Calcio d’inizio alle ore 19.30 di martedì 28 luglio. La sfida sarà trasmessa su DAZN ed in streaming sulla piattaforma DAZN. Leggi su sportface

