Parma-Atalanta, le probabili formazioni del match (Di martedì 28 luglio 2020) Al “Tardini”, Parma-Atalanta si affrontano nel match valido per il 37° turno di Serie A: le probabili formazioni della partita Il “Tardini” apre la scena a Parma-Atalanta, match valido per la 37^ giornata di Serie A. La Dea ha l’obiettivo secondo posto, che andrebbe a incorniciare una stagione già perfetta. I ducali sono ormai salvi e scendono in campo per onorare i propri tifosi. Gasperini deve fare a meno di Ilicic, ormai in difficoltà in questa ultima fase del campionato. Il Parma ha vinto le ultime due gare e vorrebbe classificarsi nella parte sinistra del tabellone. Qualche assenza anche per D’Aversa. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 19.30 con diretta ... Leggi su zon

