Parma-Atalanta, le pagelle Gazzetta (Di martedì 28 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Atalanta_BC : #ParmaAtalanta | 1-0 | HALF-TIME ?? Il Parma passa nel finale, chiudiamo in svantaggio il primo tempo. ?? Parma le… - Atalanta_BC : ?? Si apre la barriera del Parma sulla punizione di #Malinovskyi! PAREGGIO NERAZZURRO!! ?? Malinovskyi bursts his fre… - Atalanta_BC : #ParmaAtalanta | 1-2 | 90'+1' ?? Salvataggio sulla linea di #Hateboer al termine di un'azione insistita del Parma!… - zazoomblog : Parma-Atalanta le pagelle Gazzetta - #Parma-Atalanta #pagelle #Gazzetta - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Parma-Atalanta 1-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Atalanta

Botta e risposta tra squadre nerazzurre, impegnate per la conquista del secondo posto. L’Atalanta ha vinto in rimonta a Parma per 2-1. Di Kulusevski il vantaggio degli emiliani, mentre Malinovskyi e i ...Atalanta, Gasperini: "Crediamo al secondo posto, dipende da noi. Su Ilicic..." ...