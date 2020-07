Parma-Atalanta, le formazioni ufficiali (Di martedì 28 luglio 2020) Le formazioni ufficiali del match tra Parma e Atalanta: Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Caprari. Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Caldara, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, A. Gomez; D. Zapata. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Dopo la conquista del nono scudetto consecutivo, con due giornate di anticipo, torna la Serie A TIM, con una sfida interessante tra Parma e Atalanta. Quando mancano 180 minuti alla fine del campionato ...Nel Parma ci sono Barillà e Kucka a centrocampo, Demarku in difesa. Atalanta con Sutalo e Gomez, panchina per Muriel e Malinovskyi. Si chiude la stagione al Tardini per il Parma, salvo, ma deciso ad o ...