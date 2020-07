Parma-Atalanta, Kulusevski gol: che primo tempo il suo, 1-0 (VIDEO) (Di martedì 28 luglio 2020) Il Parma è meritatamente in vantaggio. Nel match contro l’Atalanta, valevole come anticipo della trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i ragazzi di Roberto D’Aversa sbloccano il risultato grazie al solito Dejan Kulusevski: il giocatore svedese è bravo e fortunato a vincere un rimpallo e poi castiga Gollini con un tiro preciso e potente. Di seguito il VIDEO della rete. Leggi su sportface

