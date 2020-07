Parma-Atalanta, infortunio per Palomino: Inter e PSG a rischio per lui (Di martedì 28 luglio 2020) José Luis Palomino ha accusato un problema fisico nel corso del minuto 35 di Parma-Atalanta: il difensore ha chiesto il cambio in seguito a una problema all’adduttore destro. L’argentino non ha provato minimamente a rimanere in campo e ha subito chiesto il cambio: Gasperini l’ha sostituito facendo entrare Hateboer. Il pensiero va subito ai match contro Inter (1 agosto) e PSG (12 agosto), decisivi rispettivamente per il secondo posto del campionato e per i quarti di finale di Champions League: difficilmente recupererà per il primo appuntamento, ma la Dea spera di averlo a Lisbona Leggi su sportface

