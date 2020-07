Parma-Atalanta, gol Malinovskyi: che fucilata su punizione (VIDEO) (Di martedì 28 luglio 2020) L’Atalanta trova il gol del pareggio. Nel match contro il Parma, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i ragazzi di Gian Piero Gasperini fanno 1-1 grazie alla punizione vincente di Malinovskyi che beffa Sepe e la barriera, posizionata non in maniera impeccabile. Di seguito il VIDEO della rete. Leggi su sportface

