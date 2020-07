Parkinson, “nesso tra infiammazione e la neurotossicità”. Lo studio dell’istituto Mario Negri (Di martedì 28 luglio 2020) Una differente risposta all’infiammazione di alcune cellule non neuronali, le microgliali rispetto alle astrocitarie, è stata dimostrata da un nuovo studio, tutto italiano, sul morbo di Parkinson. Una novità che potrebbe meglio orientare l’approccio terapeutico alla malattia. I test comportamentali, l’analisi istopatologica e elettrofisiologica, infatti, convergono nell’indicare l’influenza dello stato infiammatorio su fenomeni patologici che avvengono a livello cerebrale. Inoltre, lo studio dimostra in due modelli sperimentali distinti che l’infiammazione sistemica contribuisce in maniera determinante ad aggravare il danno cerebrale indotto dall’alfa-sinucleina, la proteina che in forma aggregata svolge un ruolo patologico nel morbo di ... Leggi su ilfattoquotidiano

