Paola Di Benedetto e Federico Rossi: disavventura in aeroporto nel giorno del loro secondo anniversario (Di martedì 28 luglio 2020) Piccola disavventura per Paola Di Benedetto e Federico Rossi, nel giorno del loro secondo anniversario di fidanzamento.La modella vicentina, ex Madre Natura di Ciao Darwin e vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, e il cantante modenese sarebbero dovuti partire per Santorini, in Grecia, ma un inconveniente dell'ultimo momento ha fatto saltare il viaggio. 28 luglio 2020 11:27. Leggi su blogo

zazoomblog : Paola Di Benedetto e Federico Rossi disastro anniversario: l’accaduto - #Paola #Benedetto #Federico #Rossi - Samanta67868317 : Paola di benedetto - zazoomblog : Paola Di Benedetto contro la serie A ? Il messaggio dopo la partita della domenica - #Paola #Benedetto #contro… - Paola_Glmnn : San Benedetto del Tronto. #notturnidicittà su #VentagliDiParole - justriccardo : Paola di Benedetto è a 6km da me, ok -