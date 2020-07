Pamela Barretta di nuovo contro Enzo Capo? “Siete acqua di pozzo ma.,..” (FOTO) (Di martedì 28 luglio 2020) La relazione nata a Uomini e Donne tra Enzo Capo e Pamela Barretta è giunta rovinosamente al termine diverso tempo fa. Ad ogni modo, pare che la ferita sia ancora parecchio fresca stando alle varie frecciatine che sembrerebbero trapelare dai social. Se Enzo, dal canto suo, si sta godendo la bella vita tra le varie attività di lusso che svolge a Budapest, lo stesso non può dirsi per la pugliese. Proprio nelle ultime ore, infatti, pare sia trapelata un’ennesima stoccata sui social. La bella vita di Enzo Capo Pamela Barretta ha pubblicato una Instagram Stories, che per molti sembrerebbe essere un riferimento al suo ex Enzo Capo. La storia tra i due non si è conclusa in ... Leggi su kontrokultura

CheDonnait : #Pamela faccia a faccia con il suo stalker. O quasi. #uominiedonne #tronoover #gossip -