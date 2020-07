Palinuro, nessun caso di Covid: le parole del Sindaco (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPalinuro Cenatola (Sa) – Nel Comune di Centola, fino a questo momento, non è stato registrato nessun contagio da Covid-19. A chiarirlo è il Sindaco Carmelo Stanziola con un avviso alla cittadinanza. “Le notizie diffuse in queste ore non corrispondono al vero. L’ente si riserva di avviare azioni legali per procurato allarme e per danno di immagine. Naturalmente è necessario mantenere alta l’attenzione e rispettare scrupolosamente tutte le norme antiCovid. Come amministrazione abbiamo intensificato i controlli della polizia municipale e della protezione civile e abbiamo disposto, anche all’aperto, l’obbligo della mascherina nelle ore serali”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Palinuro nessun Palinuro, nessun caso di Covid: le parole del Sindaco anteprima24.it Al mare con Gorbaciov, la via comunista al villaggio vacanze

03:23Al mare con Gorbaciov, la via comunista al villaggio vacanze 03:23Palermo, cade il "tappo" di via Palinuro: una strada in più per raggiungere Mondello 22:33Trapani, corruzione al comune di Favign ...

Palinuro: attivati due totem turistici

Ieri a Palinuro, in Piazza Virgilio, alla presenza del vicepresidente della regione Campania Fulvio Bonavitacola e del Sindaco del Comune di Centola Carmelo Stanziola si è proceduto all’accensione di ...

03:23Al mare con Gorbaciov, la via comunista al villaggio vacanze 03:23Palermo, cade il "tappo" di via Palinuro: una strada in più per raggiungere Mondello 22:33Trapani, corruzione al comune di Favign ...Ieri a Palinuro, in Piazza Virgilio, alla presenza del vicepresidente della regione Campania Fulvio Bonavitacola e del Sindaco del Comune di Centola Carmelo Stanziola si è proceduto all’accensione di ...