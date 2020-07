Palermo, il ‘Renzo Barbera’ sarà la casa dei rosanero: la convenzione resta al palo. I dettagli (Di martedì 28 luglio 2020) "La convenzione resta al palo, ma c’è il nullaosta per il «Barbera»".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', facendo riferimento alla fumata bianca, arrivata nei giorni scorsi, per quanto riguarda l'utilizzo e il possesso immediato dell'impianto, che dopo una serie di tira e molla resta dunque la casa del Palermo."Il Palermo giocherà la stagione 2020/21 al «Barbera», ma col nullaosta del sindaco Orlando. Il contratto di concessione per sei anni approvato dal consiglio comunale non è stato firmato, complici anche le tempistiche per il passaggio definitivo del testo all’esame dell’amministrazione, che non avrebbero permesso la consegna di tutta la documentazione alla commissione ... Leggi su mediagol

