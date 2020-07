Palermo, bimba di due anni lanciata su ventilatore: la situazione è grave (Di mercoledì 29 luglio 2020) Palermo, una bimba è finita in ospedale dopo esser stata presa in braccio e lanciata per gioco sulle pale di un ventilatore da un parente: situazione molto grave. Un parente, per gioco, avrebbe preso la bimba di due anni e l’avrebbe lanciata in aria, per poi riprenderla. Ma il gioco è finito decisamente male, dal … L'articolo Palermo, bimba di due anni lanciata su ventilatore: la situazione è grave proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

