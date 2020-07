Palermo, abbonamenti 2019/2020: solo l’1% ha chiesto il rimborso. Il comunicato del club rosanero (Di martedì 28 luglio 2020) "Sono 105, su un totale di 10.446, gli abbonati alla stagione sportiva 2019/2020 del Palermo che hanno chiesto il rimborso per le tre partite non disputate allo stadio Renzo Barbera a causa dell’interruzione forzata del campionato a fronte dell’emergenza COVID-19".Si legge sul sito ufficiale del nuovo Palermo targato Hera Hora. Attraverso un comunicato, il club rosanero ha reso note alcune informazioni riguardanti le richieste legate ai rimborsi degli abbonati che non hanno potuto usufruire dell’ingresso allo stadio 'Renzo Barbera' per le tre sfide rimanenti della scorsa stagione di Serie D a causa della pandemia da Coronavirus."Il 99% dei tifosi abbonati ha così aderito alla campagna ... Leggi su mediagol

