Pagamenti contactless, dal 2021 la soglia sale a 50 euro (Di martedì 28 luglio 2020) Dal 2021 aumenta la soglia per i Pagamenti contactless senza pin, dai 25 euro attuali ai 50 euro. Fino ad oggi per gli acquisti inferiori ai 25 euro non è necessario inserire il pin del bancomat o della carta. Ovviamente questo vale solo per bancomat e carte di credito o prepagate provviste del servizio contactless. Lo hanno annunciato in una nota congiunta Bancomat, Visa e Mastercard. A partire dal prossimo anno, si spiega, “gli istituti di credito avvieranno un progressivo aumento della soglia per Pagamenti contactless a 50 euro, al di sotto dei quali non sarà più previsto l’inserimento del codice Pin. Una decisione – si sottolinea – che ... Leggi su quifinanza

fattoquotidiano : Pagamenti contactless, dal 2021 la soglia per le transazioni senza pin salirà da 25 a 50 euro - Angelo_Z93 : RT @melamorsicata: Da gennaio 2021 la soglia dei pagamenti contactless senza PIN passerà da 25 € a 50 € - valmez81 : RT @melamorsicata: Da gennaio 2021 la soglia dei pagamenti contactless senza PIN passerà da 25 € a 50 € - bisciahadid : RT @melamorsicata: Da gennaio 2021 la soglia dei pagamenti contactless senza PIN passerà da 25 € a 50 € - andreavicini : Pagamenti, dal 2021 la soglia per i pagamenti contactless salirà a 50 euro -