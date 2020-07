Pagamenti contactless, dal 2021 la soglia per le transazioni senza pin salirà da 25 a 50 euro (Di martedì 28 luglio 2020) Si alza la soglia per i Pagamenti contactless senza pin in Itaila: dal 2021 salirà dagli attuali 25 ai 50 euro. La nuova soglia è stata adottata dopo l’accordo trovata da Bancomat, Mastercard e Visa, al fianco di tutti i principali player del settore dei Pagamenti. A partire dal prossimo anno quindi, sarà possibile eseguire transazioni con le carte di pagamento contactless fino a 50 euro che non hanno bisogno del pin (il codice di 5 cifre) per essere autorizzate. Bancomat, Mastercard e Visa, “in qualità di principali circuiti di pagamento presenti nel nostro Paese – sottolinea una nota – si impegnano così a guidare il mondo dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

