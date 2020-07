Ostia, offre sesso col figlio di tre anni in cambio di soldi: il piccolo piange e non parla (Di martedì 28 luglio 2020) Da Ostia ad Ardea per vendere suo figlio al miglior offerente. E’ quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza dopo l’arresto di A.H., il 23enne rom residente nel complesso Le Salzare, accusato di offrire prestazioni sessuali con un bimbo di 3 anni in cambio di soldi. Ostia, vende sesso col figlio in cambio di soldi: l’allarme … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

