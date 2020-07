Ostia, il rom lo ha distrutto: il bimbo offerto ai bagnanti non parla più | VIDEO (Di martedì 28 luglio 2020) Il piccolo di tre anni è ancora sotto choc e non parla con nessuno. Il padre 26enne lo ha portato in spiaggia mezzo nudo per avere in cambio soldi. foto facebookIl bambino ‘offerto’ ai bagnanti dal padre mostro di 26 anni, è terrorizzato: non parla con nessuno, era denutrito e sporco, piange in modo disperato. Il rom ha portato in spiaggia il piccolo che indossava solo delle mutandine. Il bambino, dicono i medici che lo stanno seguendo, non parla e ora gli psicologi che lo hanno in cura stanno cercando di capire se il mutismo sia legato allo choc o a una patologia. Probabilmente deve aver subito altri traumi, vista la natura del padre: ora tutte le analisi del caso per capire se è stato vittima di abusi, vengono condotte con grande delicatezza per ... Leggi su chenews

Ha chiesto di poter andare a trovare il figlio in ospedale la mamma del bimbo di tre anni, che il padre ha cercato di vendere ai bagnanti per sesso in cambio di denaro. La donna, diciotto anni, abita ...

