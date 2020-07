Orso M49, le associazioni: “Stop alla cattura e lo si lasci libero” (Di martedì 28 luglio 2020) “La seconda fuga di M49 non deve essere fermata da una nuova reclusione al Casteller”. Lo sostengono le associazioni Enpa, Lac, Lav, Lipu e Wwf che hanno inviato una lettera al presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. “L’Orso non si è mai reso responsabile di alcuna aggressione all’uomo, ha solamente cercato cibo dove questo era disponibile e non adeguatamente custodito, un comportamento del tutto normale che pero’ e’ stato sufficiente per bollarlo come ‘Orso dannoso e quindi problematico’ offrendo il pretesto alla Provincia di Trento per catturarlo e rinchiuderlo in un recinto del tutto inadeguato e gravemente lesivo della sua etologia”, si legge nella lettera delle associazioni ambientaliste e ... Leggi su meteoweb.eu

SergioCosta_min : L'orso #Papillon è fuggito per la seconda volta. Questa volta è con il radiocollare e quindi facilmente monitorabil… - HuffPostItalia : L'orso M49 fugge di nuovo. È scappato dal recinto - petergomezblog : L’orso M49 evade di nuovo: #Papillon ha divelto la rete di ferro del suo recinto in Trentino - annabellabrindi : RT @SergioCosta_min: L'orso #Papillon è fuggito per la seconda volta. Questa volta è con il radiocollare e quindi facilmente monitorabile.… - AnsaTrentinoAA : Orso M49: si dimette dirigente dei forestali. 'Non un'assunzione di colpe bensì un segno di responsabilità' |#ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Orso M49 L’orso M49 si trova ancora sul monte Marzola sorvegliato dai forestali La Stampa Orso M49: si dimette dirigente forestali del Trentino

Il dirigente generale del dipartimento Foreste e Agricoltura della Provincia di Trento e responsabile del Corpo forestale provinciale, Romano Masè, ha presentato le proprie dimissioni a seguito della ...

Continua la fuga di M49. Nascosto sulla montagna sopra Trento

TRENTO. L'orso M49 (ormai per tutti "Papillon") si trova ancora sulla Marzola, montagna che sovrasta Trento, nella medesima zona in cui è stato localizzato ieri dopo la sua fuga dal Centro Casteller.

