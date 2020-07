Oroscopo della settimana: pronostici dal 27 luglio al 2 agosto 2020 (Di martedì 28 luglio 2020) Un buon inizio di settimana a tutti, dobbiamo fare un riepilogo della situazione astrologica per capire come sarà il passaggio fra il mese di luglio e quello di agosto. Vediamo allora le previsioni da lunedì 27 luglio 2020 a domenica 2 agosto 2020. Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Oroscopo della settimana: Ariete Ci sono alcune cose che senti di sapere sul tuo sé futuro, dato che hai intravisto la persona in cui stai crescendo. Alimentare la visione non è in alcun modo un rifiuto di chi sei adesso. La tua visione guida con una spinta amorevole. L’Oroscopo della ... Leggi su italiasera

italiaserait : Oroscopo della settimana: pronostici dal 27 luglio al 2 agosto 2020 - tecnospazzola : @_fastfastfast @Terrypersempre @firenzeviola_it Io gli darei la cattedra a Coverciano. Soprattutto alla domanda Tra… - italiaserait : Oroscopo Branko oggi, 28 luglio 2020: le previsioni della giornata - toro_vf : #toro A causa della Luna in aspetto dissonante in Scorpione state manifestando u... - Capricornovf : #capricorno La benefica presenza della Luna nel segno amico dello Scorpione è quanto ... -