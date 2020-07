Oroscopo 28 luglio 2020: incertezze sul lavoro per i Cancro, Acquario nervosi (Di martedì 28 luglio 2020) L’Oroscopo del 28 luglio denota una certa ripresa per i nati sotto il segno del Capricorno, specie per quanto riguarda le questioni sentimentali. incertezze sul lavoro per i Cancro Oroscopo fino a Vergine Ariete. Molte volte siete ostinati a far andare le cose in un modo ben preciso. Nella vita, però, spesso capita di doversi adattare alle circostanze e trovare il lato positivo in ogni cosa. In amore siete passionali e travolgenti. Se siete single approfittate di questo momento per fare nuove conoscenze. Toro. Oggi vi sentirete propensi a instaurare nuovi rapporti e fare nuove conoscenze. Attenzione, però, a non lasciarvi prendere troppo nella sfera emotiva, perché potreste rischiare di rimanere delusi. In amore dovete essere cauti, potrebbero esserci delle ... Leggi su kontrokultura

