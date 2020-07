Orlando in difesa: "In 30 anni mai una sanzione" (Di martedì 28 luglio 2020) Lucia Galli Muti davanti al gip il maresciallo che guidava la caserma e la compagna di Montella Doveva essere il giorno delle parole ed, invece, arrivano solo silenzi. Davanti agli inquirenti gli indagati della Levante preferiscono non parlare. Fuori, però, mentre spuntano nuovi testimoni e vittime dei metodi forti di via Caccialupo, il quadro tende sempre più al cupo. Ieri sono comparsi davanti al gip Luca Milani due dei protagonisti più attesi di questa Gomorra in salsa piacentina. Ladies first: prima è toccato a Maria Luisa Cattaneo, la «Mery» di Codogno, compagna di Peppe Montella, considerato l'uomo forte e violento della Levante. Con lui un unico destino, la villa sul Trebbia, lussi, oneri e onori dello smercio e del giro del fumo, secondo l'accusa. Ah, poi, c'erano anche tre ragazzi, fra i 7 e gli 11 anni: due ... Leggi su ilgiornale

Il maresciallo Marco Orlando, comandante della stazione Levante di Piacenza finita al centro una inchiesta per un presunto "sistema criminale", nell’interrogatorio di garanzia svoltosi questa mattina ...

Il sindaco Orlando è in difficoltà. Non lo dico io, bensì i fatti: indagini che riguardano il Comune, due dimissioni di assessori in dieci giorni, le bare accatastate ai Rotoli, l’ultimo posto nella c ...

