“Ora basta”. Rita Dalla Chiesa contro Marco Liorni: l’indiscrezione corre veloce. “Cosa succede tra loro” (Di martedì 28 luglio 2020) Fermi tutti: Rita Dalla Chiesa non sarà più tra i saggi di Italia Sì. A lanciare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia dalle colonne di Giornalettismo. Alla base dell’addio, ci sarebbero cambiamenti nel format condotto da Marco Liorni il sabato pomeriggio su Rai Uno che non avrebbero incontrato il favore dell’ex conduttrice di Forum: in particolare l’idea, per ora solo ventilata di sostituire gli opinionisti fissi con ospiti a rotazione, diversi per ogni puntata. Ma Rita non dovrebbe rimanere per troppo tempo in panchina: sarebbe già allo studio per lei un programma tutto nuovo, di cui dovrebbe essere l’unica conduttrice. Come cambierà Italia Sì dopo l’addio di Rita ... Leggi su caffeinamagazine

