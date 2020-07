Operata al cervello da sveglia con la mamma accanto: intervento da record (Di martedì 28 luglio 2020) Un intervento al cervello awake – da sveglia – secondo la terminologia scientifica anglosassone. È quello che una équipe di medici ha effettuato su una paziente di appena 14 anni ad Ancona. Il supporto della mamma La madre della ragazza ha affiancato la figlia in sala operatoria per un supporto psicologico. Ciò durante l’asportazione di un’area del cervello della paziente interessata da una lesione all’origine di crisi epilettiche. La notizia è riportata online dall’Ansa. intervento rarissimo Quello che è avvenuto lunedì 27 luglio nel blocco operatorio dell’ospedale “Salesi-Ospedali Riuniti di Ancona” è un’intervento chirurgico raramente effettuato in ... Leggi su velvetgossip

