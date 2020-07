Open Fiber, a Trapani via ai cantieri della fibra ottica ultraveloce (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug. (Adnkronos) – La Città tra i due mari si prepara alle sfide del futuro digitale. Sono infatti partiti i lavori di Open Fiber per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica, una infrastruttura all’avanguardia capace di assicurare a cittadini e imprese accesso al web a prestazioni inedite. La rete d’ultima generazione targata Open Fiber è realizzata in modalità Ftth (Fiber To The Home, cioè la fibra ottica fin dentro casa) l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi. L’avvio dei cantieri segue la convenzione stipulata tra ... Leggi su calcioweb.eu

