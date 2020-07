Opel la migliore della categoria per riduzione emissioni CO2 (Di martedì 28 luglio 2020) Opel è stato il Marchio che in Germania ha registrato la riduzione più significativa nella sua gamma tra tutti i produttori con una quota di mercato di almeno il 2% nella prima metà del 2020. Lo dimostrano i dati dell’Autorità Federale dei Trasporti Automobilistici (KBA). Secondo le statistiche di KBA, le emissioni di CO2 dei modelli della casa automobilistica di Rùsselsheim sono diminuite in media del 13,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (sulla base della procedura di prova WLTP). Soprattutto la nuova Opel Corsa e la nuova Opel Astra segnano un traguardo importante rispetto ai modelli predecessori in termini di consumi significativamente inferiori. “La lotta ai cambiamenti climatici e la ... Leggi su ildenaro

