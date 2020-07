Olivia de Havilland era la gran dama del cinema che si ribellò al ruolo eterno di bella statuina (Di martedì 28 luglio 2020) Per l’anagrafe, era tra le celebrità che quando muoiono il primo pensiero è “non sapevo che fosse ancora viva”. Olivia de Havilland aveva 104 anni, compiuti lo scorso luglio (oltre i cento, la domanda non è più indiscreta neppure per una gran dama del cinema). Tre anni fa citò in giudizio Ryan Murph Leggi su ilfoglio

Corriere : Morta a Parigi Olivia De Havilland, la Melania di «Via col vento». Aveva 104 anni - RaiNews : #OliviaDeHavilland è deceduta oggi nella sua casa di Parigi. Era l'ultima sopravvissuta del cast stellare di 'Via c… - Corriere : Morta a Parigi Olivia De Havilland, la Melania di «Via col vento». Aveva 104 anni - PLibrodicarta : RT @dantonio_luca: 'Non ho più avuto bisogno di vivere in un mondo di fantasia. Il cinema ha saputo soddisfare questa mia necessità.' (Oliv… - DailyLuxury04 : #DailyNewsletter 296 • I quattro profumi di Olivia de Havilland -