Odore di presidenza di commissione, si è risvegliato Brunetta |VIDEO (Di martedì 28 luglio 2020) Un editoriale sull'Hufflington Post dal titolo "Ottanta giorni per salvare l'Italia". Un'intervista a Radio Radicale, un intervento a "Zapping", il programma di Radio 1 Rai in cui dice: "Basta bandierine, casacche o ideologie, facciamo lavorare insieme Governo e Parlamento con coesione e condivisione per salvare il Paese". E poi altre due interviste concesse a Corriere della Sera e Stampa, più l'ospitata ad "Agorà" su Rai 3. Renato Brunetta è ovunque, all'improvviso ricompare e non è certo un caso. Il nome dell'ex ministro, infatti, viene fatto a più riprese in questi giorni come candidato alla presidenza di una delle due commissioni parlamentari che verrà istituita da Conte per decidere una lista di proposte da inviare all'Europa per l'utilizzo dei fondi del Recovery Fund. Leggi su iltempo

