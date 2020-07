Nuovo proprietario Roma: guida Friedkin, nuovo ds Burdisso (Di martedì 28 luglio 2020) . Le altre cordate offrono di più, ma hanno minori garanzie Qualcosa si muove. La Roma continua la ricerca del nuovo proprietario e le offerte, a quanto pare ci sono. Ad ogni modo Friedkin rimane il candidato numero uno, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Le altre cordate offrono di più, ma il texano può chiudere anche per via delle maggiori garanzie offerte. Inoltre ci si muove anche sul fronte societario: c’è un’idea che può interessare, ovvero Burdisso nuovo direttore sportivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

StefanoMimmo84 : RT @Bonner_one: Quindi, siamo quarti ma per la UCL potrebbe non bastare, abbiamo una quasi scarpa d’oro ma è pronta la beffa. #Inquelli inv… - dtwy23 : RT @Bonner_one: Quindi, siamo quarti ma per la UCL potrebbe non bastare, abbiamo una quasi scarpa d’oro ma è pronta la beffa. #Inquelli inv… - CurvaStone21km : RT @Bonner_one: Quindi, siamo quarti ma per la UCL potrebbe non bastare, abbiamo una quasi scarpa d’oro ma è pronta la beffa. #Inquelli inv… - Bonner_one : Quindi, siamo quarti ma per la UCL potrebbe non bastare, abbiamo una quasi scarpa d’oro ma è pronta la beffa.… - infoitinterno : L'isola di Cerboli ha un nuovo proprietario -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo proprietario Nuovo proprietario Roma: guida Friedkin, nuovo ds Burdisso Calcio News 24 Tra coronavirus e lockdown, ecco i mestieri che hanno sconfitto la crisi: raccontateci la vostra storia

Abbiamo raccolto tre esperienze professionali: persone che si sono reinventate nel lavoro nonostante la pandemia. E ce l’hanno fatta C’è chi ha perduto familiari e amici, chi ha perduto il lavoro, la ...

Gli studi coinvolti nell'operazione di investimento da parte di WRM nel gruppo Kipre

Lo studio legale internazionale Ashurst e PwC TLS Avvocati e Commercialisti hanno assistito WRM Group nell'operazione di investimento di circa € 40 milioni finalizzato a dotare il gruppo Kipre delle r ...

Abbiamo raccolto tre esperienze professionali: persone che si sono reinventate nel lavoro nonostante la pandemia. E ce l’hanno fatta C’è chi ha perduto familiari e amici, chi ha perduto il lavoro, la ...Lo studio legale internazionale Ashurst e PwC TLS Avvocati e Commercialisti hanno assistito WRM Group nell'operazione di investimento di circa € 40 milioni finalizzato a dotare il gruppo Kipre delle r ...