Notte della Taranta: annullato il festival itinerante, concertone a porte chiuse Clamorosa evoluzione causa corona virus (Di martedì 28 luglio 2020) L'articolo Notte della Taranta: annullato il festival itinerante, concertone a porte chiuse <span class="subtitle">Clamorosa evoluzione causa corona virus</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Agenzia_Ansa : Casi di #Covid in Salento, stop alla Notte della Taranta #ANSA - oss_romano : #28luglio La badessa Maria Grazia Girolimetto parla del tempo della #pandemia visto dal monastero «Mater Ecclesiae»… - albertoangela : In queste ore, esattamente 51 anni fa, l’uomo realizzava la sua più grande avventura: lo sbarco sulla Luna. Rivivia… - LucaPrayer : @inter2010treble guarda io sono un gobbo che non dorme la notte per le delusioni della mia squadra in UCL, quindi b… - NoiNotizie : Notte della Taranta, clamoroso: annullato il festival itinerante, concertone a porte chiuse -