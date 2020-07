Notte della Taranta: annullato il festival itinerante, concertone a porte chiuse Clamorosa evoluzione causa corona virus (Di martedì 28 luglio 2020) Il festival itinerante della Notte della Taranta è stato completamente annullato: la svolta Clamorosa è stata decisa dal consiglio di amministrazione della Fondazione, riunitosi oggi in seduta straordinaria insieme ai sindaci della Grecìa Salentina. Si è così deciso di cancellare in via preventiva le tappe del festival nei 19 comuni salentini per i focolai in alcuni comuni e dopo che già erano saltate gli appuntamenti di Carpignano salentino e Nociglia. Non solo salta il festival itinerante, ma il concertone di Melpignano verrà realizzato a porte chiuse con la diretta su ... Leggi su noinotizie

Agenzia_Ansa : Risalgono contagi e morti, annullata Notte della Taranta #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Casi di #Covid in Salento, stop alla Notte della Taranta #ANSA - MonicaCirinna : Con @ZanAlessandro, @lauraboldrini e tutte le colleghe e i colleghi che alla Camera vivono “la notte della cavaller… - GiuliaPigoni : giornata tosta: aula dalle 9 per #assestamento bilancio, grata della possibilità di questa esperienza. Oggi approva… - bangt4an : starò da sola, al buio ad ascoltare la musica fino a non so che ora. sono uscita con una mia amica e mi ha distrat… -