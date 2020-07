Notte della Taranta 2020, annullato il festival itinerante (Di martedì 28 luglio 2020) BARI – “Il Consiglio di amministrazione della fondazione La Notte della Taranta, insieme ai sindaci della Grecìa salentina, ha deciso di annullare in via preventiva le tappe del Festival itinerante nei 19 Comuni del Salento. Ha inoltre deciso di svolgere a porte chiuse il concertone di Melpignano, che verrà trasmesso su Rai 2, il 28 agosto alle 22:45″. Così sui social la Fondazione che cura l’evento dopo i casi di nuove positività registrati in alcuni dei Comuni coinvolti nel tour che precede il concertone. Leggi su dire

