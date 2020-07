«Normal People»: se vuoi vedere solo una serie nel 2020, scegli questa (Di martedì 28 luglio 2020) Normal People è la serie che devi vedere assolutamente, se sei il tipo che non guarda molta tv. Un mio amico sessuologo una volta mi ha detto che, anche se ci hanno insegnato che le persone sono come metà di una mela che devono trovare l'altra per essere complete, il modo in cui ci relazioniamo tra umani è molto diverso. Con una metafora meno bella. Mi ha spiegato che è come se avessimo tentacoli o peli invisibili che si aggrovigliano in quelli di altri, come una specie di velcro, e il contatto non è mai perfetto come quello di quelle metà che si incastrano l'una nell'altra. A volte il velcro si indebolisce e devi staccarlo e incollarlo di nuovo, oppure smette di funzionare e devi cercare altrove. Bene, qualcosa del genere è quello che succede a Marianne ... Leggi su gqitalia

perlmaan : Io pessima che devo ancora recuperare Normal People - fleurfusillee : Ho ordinato The Starless Sea (due ore per trovare l’edizione in brossura, odio am*zon) e Normal People ???????? mi terr… - Gocciolina98 : RT @_LizSpier: Paul Mescal nominato agli Emmys per Normal People è tutto ciò che speravo di vedere nella vita - ydrva : prendetevi una giornata intera e fate un rush di normal people, non ve ne pentirete - seieden : quasi quasi un bel rewatch di normal people lo rifaccio -

Ultime Notizie dalla rete : Normal People Normal People: la serie tv che di normale non ha... Amica Emmy 2020, tutte le nomination

Più tantissime “quote” gender-etniche e parecchie new entry: dalla Zendaya di Euphoria alla Shira Haas di Unorthodox, fino al Paul Mescal di Normal People, uno dei veri volti-rivelazione di questa ...

Normal People: la serie tv che di normale non ha nulla

Marianne Sheridan e Connell Waldron sono i protagonisti di una storia d’amore. Di quelle che riportano indietro nel tempo e che ricordano che certi voli li hai fatti anche tu. C’è una verità dolceamar ...

Più tantissime “quote” gender-etniche e parecchie new entry: dalla Zendaya di Euphoria alla Shira Haas di Unorthodox, fino al Paul Mescal di Normal People, uno dei veri volti-rivelazione di questa ...Marianne Sheridan e Connell Waldron sono i protagonisti di una storia d’amore. Di quelle che riportano indietro nel tempo e che ricordano che certi voli li hai fatti anche tu. C’è una verità dolceamar ...