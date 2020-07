“Noi mancini non possiamo scattare foto con la mano sinistra”, l’appello ai produttori di fotocamere (Di martedì 28 luglio 2020) “fotografare con la mano sinistra” Roberto Celi e la moglie Tiziana, divenuta inabile sul braccio destro a causa delle conseguenze di un ictus, hanno lanciato una petizione per chiedere ai grandi produttori di macchine fotografiche di mettere in commercio apparecchiature che consentano a chiunque di poter fotografare con la mano sinistra. “Mi sono ingegnato con pochi soldi a creare una staffa, purtroppo rimane impossibile controllare i comandi di esposizione e messa a fuoco”, spiega Roberto nella petizione per i mancini lanciata su Change.org. Un appello che in pochi giorni ha raccolto più di 25mila firme. L’esperienza di Tiziana, appassionata di fotografia di regate veliche, ha infatti posto l’attenzione ... Leggi su tpi

