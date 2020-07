No, Mel Gibson non ha detto che «gli studi di Hollywood sono intrisi di sangue di bambini innocenti» (Di martedì 28 luglio 2020) Il 19 luglio 2020 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che l’attore statunitense Mel Gibson il 23 dicembre 2018 avrebbe rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Gli studi di Hollywood sono intrisi di sangue di bambini innocenti. … Le élites di Hollywood sono un nemico dell’umanità che agisce continuamente in contrasto con i nostri migliori interessi infrangendo ogni tabù dato da Dio all’uomo, inclusa la santità dei bambini». Questa dichiarazione non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale, né in nessun comunicato ufficiale dell’attore. Inoltre, un portavoce di Mel ... Leggi su facta.news

