“No!”. Andrea Bocelli nella bufera: Fedez e Selvaggia Lucarelli lo asfaltano. Cosa è successo (Di martedì 28 luglio 2020) C’è qualCosa di davvero molto strano in quello che ha detto Andrea Bocelli riguardo il Covid-19. Nessuno avrebbe mai immaginato che il tenore avrebbe usato parole che non hanno in alcun modo riscontro con la realtà, eppure è successo. Andrea Bocelli, invitato al convegno in Senato dei “negazionisti del Covid”, organizzato dall’onorevole Vittorio Sgarbi, ha dichiarato: “Io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità?”. Dichiarazioni che hanno suscitato rabbia non solo da parte dei follower comuni ma anche da parte di tanti Vip e personaggi famosi che non sono riusciti a stare in silenzio. Il primo tweet al vetriolo è stato ... Leggi su caffeinamagazine

wallsontheloose : no peleeeeeeis JSHSJSJAHSJSA andrea, reina - SalvatoreTrim13 : @Ketty57664851 @AdryWebber @Angie95485992 @metaanto @PAOLO21071966 @BelforteLeonela @71_cristiana @6d7198da751d4a3… - marco_piotti : @ME_CILLY @AndreaBocelli E adesso che ci penso... Eppure ad aprile, quando cantava da solo in Duomo e mi pare che l… - MarcoCasalini01 : Leggo polemiche del nano Pistacchio sul numero 38 allo stadium. Dopo 9 anni di fila di bastoni in faccia pensavo fo… - hstyles88 : Andrea intensa pero no lo digo yo uwu -

Ultime Notizie dalla rete : “No” Andrea Mahmood, Ferragni e le popstar al museo: «Ma dov'è lo scandalo?» Corriere della Sera